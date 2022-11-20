Роналду и Месси впервые сфотографированы вместе

На фото, опубликованном фотографом Annie Leibovitz в Instagram, звездыфутбола сидят и играют в шахматы на чемодан «Луи Виттон».

Фотография, на которой футболисты Роналду и Месси вместе снялись для рекламной кампании Lewi Vuitton, грозит побить все рекорды.

Две легенды футбола, которые соперничают за звание лучшего игрока мира — Криштиану Роналду и Лео Месси, объединились на общем фото, взорвавшем соцсети.

На фото, опубликованном фотографом Annie Leibovitz на страницах в Instagram, двое мужчин сидят и играют в шахматы, но вместо доски для игры шахматные фигуры размещены на чемодан «Луи Виттон». Фото уже набрало 55 млн лайков.

На данный момент в Instagram-аккаунте Роналду фото набрало чуть более тридцати миллионов лайков, в аккаунте Месси фото набрало почти 25 миллионов лайков.

Стоимость картины оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Например, за публикацию рекламного поста в Instagram Роналду берет 2,5 миллиона долларов, а Месси — 1,7 миллиона долларов. Стоит отметить, что фотограф Энни берет за фото около 70 000 долларов.

Зоркие люди заметили, что тот же самый чемодан марки Louis Vuitton мелькал в 2018 году, когда в нем был трофей чемпионата мира за несколько минут до того, как его подняла сборная Франции.

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