Чемпионат мира по футболу в Катаре: озвучены правила поведения для болельщиков

Опубликованы правила поведения для аккредитованных лиц на Чемпионате мира по футболу в Катаре под названием «Катар — что можно и нельзя делать».
Выдержки из 16-страничного документа опубликовал портал Чемпион.
- Не здоровайтесь с женщинами физическим контактом. Обниманй также лучше избегать. С женщиной можно поздороваться устно, соблюдая соответствующую дистанцию. Во время приветствия можно держать правую руку на сердце как знак уважения.
- Когда вы заходите в помещение, сначала поздравляйте старшего и человека с высоким статусом. Если вы коснетесь чьей-то головы, это означает знак невероятного уважения для него.
- Всегда держите чашку и ешьте правой рукой, особенно традиционные блюда. Левая рука в Катаре используется для личной гигиены.
- Не таращьтесь на других людей. Это считается очень грубым жестом.
- Правая сторона – приоритетная. Если вы выходите откуда-то (дверь, лифт, лестница, эскалатор), человек, находящийся справа, должен выходить первым. Подарок тоже нужно принимать правой рукой.
- Никогда не сидите с одной ногой на другой, особенно когда ступня повернута в сторону другого человека. Это считается оскорблением.
- Публичные проявления любви разрешены в меру. Флирт – уже перебор.
- Не включайте громкую музыку во время молитв.
- Женщинам можно не покрывать волосы в повседневности (кроме пребывания в мечети), но желательно – чтобы интегрироваться и избежать ненужного внимания.
- Одевайтесь умеренно. Одежда должна покрывать плечи и колени. Женщинам следует надевать длинные брюки или юбки и длинные рубашки, закрывающие шею и грудь. Футболки без рукавов, короткие юбки или платья, кроп-топы строго воспрещены. Также стоит убедиться, что одежда не прозрачная и не слишком обтягивающая.
- Ювелирные украшения оставляйте дома. Кроме обручального кольца и наручных часов, ношение любой «ювелирки» (браслеты, бусы, серьги) считается оскорбительным.
- Нельзя привозить с собой алкоголь, наркотики, свинину или порнографические материалы.
- Религиозные и политические темы в разговорах следует упоминать очень осторожно. Убеждать кого-либо в принятии другой религии запрещено законом.
- Запрещается фотографировать правительственные здания, военные объекты и объекты предпринимательской деятельности.
Как известно, у части цивилизованного мира есть серьезные претензии к Катару в связи с несоблюдением этой страной элементарных прав человека.
Как сообщал Курсор, во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах.
Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.