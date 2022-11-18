Чемпионат мира по футболу в Катаре: озвучены правила поведения для болельщиков

У части цивилизованного мира есть серьезные претензии к Катару в связи с несоблюдением этой страной элементарных прав человека.

Опубликованы правила поведения для аккредитованных лиц на Чемпионате мира по футболу в Катаре под названием «Катар — что можно и нельзя делать».

Выдержки из 16-страничного документа опубликовал портал Чемпион.

Не здоровайтесь с женщинами физическим контактом. Обниманй также лучше избегать. С женщиной можно поздороваться устно, соблюдая соответствующую дистанцию. Во время приветствия можно держать правую руку на сердце как знак уважения.

Когда вы заходите в помещение, сначала поздравляйте старшего и человека с высоким статусом. Если вы коснетесь чьей-то головы, это означает знак невероятного уважения для него.

Всегда держите чашку и ешьте правой рукой, особенно традиционные блюда. Левая рука в Катаре используется для личной гигиены.

Не таращьтесь на других людей. Это считается очень грубым жестом.

Правая сторона – приоритетная. Если вы выходите откуда-то (дверь, лифт, лестница, эскалатор), человек, находящийся справа, должен выходить первым. Подарок тоже нужно принимать правой рукой.

Никогда не сидите с одной ногой на другой, особенно когда ступня повернута в сторону другого человека. Это считается оскорблением.

Публичные проявления любви разрешены в меру. Флирт – уже перебор.

Не включайте громкую музыку во время молитв.

Женщинам можно не покрывать волосы в повседневности (кроме пребывания в мечети), но желательно – чтобы интегрироваться и избежать ненужного внимания.

Одевайтесь умеренно. Одежда должна покрывать плечи и колени. Женщинам следует надевать длинные брюки или юбки и длинные рубашки, закрывающие шею и грудь. Футболки без рукавов, короткие юбки или платья, кроп-топы строго воспрещены. Также стоит убедиться, что одежда не прозрачная и не слишком обтягивающая.

Ювелирные украшения оставляйте дома. Кроме обручального кольца и наручных часов, ношение любой «ювелирки» (браслеты, бусы, серьги) считается оскорбительным.

Нельзя привозить с собой алкоголь, наркотики, свинину или порнографические материалы.

Религиозные и политические темы в разговорах следует упоминать очень осторожно. Убеждать кого-либо в принятии другой религии запрещено законом.

Запрещается фотографировать правительственные здания, военные объекты и объекты предпринимательской деятельности.

Как известно, у части цивилизованного мира есть серьезные претензии к Катару в связи с несоблюдением этой страной элементарных прав человека.

Как сообщал Курсор, во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.