Прекращение безвиза между Израилем и Украиной - новые подробности

Украинский посол подробно разъяснил ситуацию по этому вопросу.

Больше о возможном прекращении безвиза между Украиной и Израилем речь не идет. Соответствующее заявление сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман.

Стоит отметить, что первая информация о возможном отмене безвиза между странами появилась в августе. Тогда украинский дипломат говорил, что это связано с ростом отказов во въезде в Израиль украинцам. Однако сейчас Корнийчук заверил: "Эта информация несколько неактуальна".

Ранее "Курсор" писал о том, что в посольстве Украины в Израиле выступили с важным предупреждением относительно встречи Зеленского и Нетаниягу.

Накануне этого премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, через несколько минут после выступления президента Украины на Генеральной Ассамблее ООН. Это была первая встреча премьер-министра Израиля с Зеленским с момента начала войны в Украине.

Также мы сообщали, что Зеленский рассказал, как прошла его встреча с Нетаниягу. По словам украинского президента, стороны разделяют обеспокоенность усилением военного сотрудничества между россией и Ираном. В целом, Зеленский заявил, что его встреча с премьер-министром Израиля "прошла хорошо".

Кроме того, мы называли причины международного скандала между Израилем и Украиной. Украина длительное время "терпела" и оттягивала реакцию на отношение израильских властей к своим гражданам, что привело к ухудшению отношений между странами.