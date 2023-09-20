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В посольстве Украины в Израиле выступили с важным предупреждением относительно встречи Зеленского и Нетаниягу

07:30, Сегодня
Новости Израиля
израиль, украина фото
Фото: Офис президента Украины
Боты распространяют ложные сообщения в адрес Украины в соцсети Твиттер.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился во вторник вечером с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, через несколько минут после выступления президента Украины на Генеральной Ассамблее ООН. Это была первая встреча премьер-министра Израиля с Зеленским с момента начала войны в Украине.

Накануне их встречи посольство Украины в Израиле опубликовало предупреждение об информационной атаке ботов в соцсети Twitter (X) относительно встречи двух лидеров. Так, боты распространяли ложную информацию, нацеленную против Зеленского и украинцев в целом.

«‎Вниманию Илона Маска – перед встречей премьер-министра Нетаниягу с президентом Зеленским в ООН в настоящее время работает враждебная иностранная сеть ботов, чтобы опорочить президента Зеленского и украинский народ. Пожалуйста, позаботьтесь об этом», — написали в посольстве Украины в Израиле.

Курсор писал, что началась встреча Нетаниягу и Зеленского – фото и видео.

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