В посольстве Украины в Израиле выступили с важным предупреждением относительно встречи Зеленского и Нетаниягу

Боты распространяют ложные сообщения в адрес Украины в соцсети Твиттер.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился во вторник вечером с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, через несколько минут после выступления президента Украины на Генеральной Ассамблее ООН. Это была первая встреча премьер-министра Израиля с Зеленским с момента начала войны в Украине.

Накануне их встречи посольство Украины в Израиле опубликовало предупреждение об информационной атаке ботов в соцсети Twitter (X) относительно встречи двух лидеров. Так, боты распространяли ложную информацию, нацеленную против Зеленского и украинцев в целом.

«‎Вниманию Илона Маска – перед встречей премьер-министра Нетаниягу с президентом Зеленским в ООН в настоящее время работает враждебная иностранная сеть ботов, чтобы опорочить президента Зеленского и украинский народ. Пожалуйста, позаботьтесь об этом», — написали в посольстве Украины в Израиле.

For the attention of @elonmusk - Prior to Prime Minister Netanyahu's meeting with President Zelensky at the UN, a hostile foreign bot network is currently working in Israel to defame President Zelensky and the Ukrainian people. Please take care of it. pic.twitter.com/LZVJyVRt7u

— Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) September 19, 2023