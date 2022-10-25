Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала ночную операцию в Шхеме

Масштабная операция в Шхеме завершилась успешно: ликвидированы 5 террористов и 20 ранены. «Мастерская по изготовлению бомб была взорвана нашими силами», — заявил ЦАХАЛ.

Ночью 25 октября, израильская армия уничтожила мастерскую по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Шхеме.

Об это утром во вторник сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Взрывы и выстрелы раздавались в Шхеме более часа после того, как большая колонна машин Армии обороны Израиля вошла в город около часа ночи во вторник. По информации ЦАХАЛа, в Шхеме уже несколько недель проводятся операции против террористической группировки «Львиное логово», которую считают ответственной за ряд нападений на военные позиции, и поселения.

Совместные силы солдат ЦАХАЛа, агентов службы безопасности ШАБАК и антитеррористических сил провели рейд в укрытие в старом городе Шхема, которое использовалось центральными членами «Львиного логова» в качестве мастерской по изготовлению бомб», — говорится в заявлении ЦАХАЛа, опубликованном после рейда.

«Мастерская по изготовлению бомб была взорвана нашими силами», — заявили военные.

Армия заявила, что солдаты открыли огонь по нескольким боевикам, ссылаясь на сообщения палестинцев о жертвах. По словам армии, солдаты также открыли ответный огонь во время беспорядков в городе. «Во время операции десятки палестинцев жгли шины и бросали камни в солдат», — заявили в армии.

Палестинские СМИ сообщили, что ночью были убиты три палестинца и 19 человек ранены, трое из них серьезно. Позже министерство здравоохранения сообщило, что четвертый человек был убит войсками в Рамалле. Обстоятельства этой смерти были выяснены не сразу.

Названы имена двух погибших — Хамди Шараф и Али Антар.

Президент ПА Махмуд Аббас устанавливает «срочные контакты, чтобы остановить эту агрессию против нашего народа», — сказал его пресс-секретарь Набиль Абу Рудейна. Сообщают, что Аббас срочно звонил за помощью Байдену, который должен был посодействовать прекращению операции Израиля.

Крупный рейд в Шхеме был направлен против «Львиного логова» — недавно сформированной группировки, состоящей из членов других террористических организаций, которая совершила ряд нападений в течение нескольких недель после того, как Израиль убил старшего члена «Бригад мучеников Аль-Аксы» Ибрагима аль-Набулси в конце августа.

Операция в Шхеме завершилась успешно: ликвидированы 5 террористов и 20 раненых.

Ранее Курсор информировал о подробностях ночной операции в Шхеме: ЦАХАЛ спасал группу под прикрытием.