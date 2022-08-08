Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе

Подводя итоги операции «Рассвет», представитель ЦАХАЛа рассказал о количестве жертв среди мирных жителей Газе, а также о числе ликвидированных террористов.

Армия обороны Израиля сообщила на брифинге для журналистов, что в общей сложности 35 человек были убиты в Газе во время трехдневного раунда боевых действий.

По данным ЦАХАЛа, 15 жителей Газы, не участвовавших в боевых действиях, были убиты собственными ракетами, выпущенными Исламским джихадом.

Еще 11 человек погибли, не будучи связанными с террористическими группировками, таким образом в общей сложности 26 мирных жителей Газы, включая детей, были убиты в ходе боевых действий.

Эти цифры означают, что военные убили девятерых террористов.

«В результате неудачного обстрела со стороны «Исламского джихада» было убито больше палестинцев, чем в результате обстрела со стороны ЦАХАЛа», — говорит пресс-секретарь Ран Кочав.

Кочав говорит, что «уроки будут извлечены» после убийства 11 человек, не принимавших непосредственного участия в боевых действиях.

Военные также сообщают, что террористы выпустили из сектора Газа в сторону Израиля около 1000 ракет.

Приблизительно 200 ракет не достигли цели, упав в секторе Газа, говорят военные, то есть каждая пятая ракета поражала самих террористов.

По данным ЦАХАЛа, система противоракетной обороны «Железный купол» имела 96-процентный процент успеха.

ЦАХАЛ утверждает, что нанес удары примерно по 170 целям, связанным с палестинским Исламским джихадом, включая высокопоставленных чиновников и активистов террористической группировки.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек.