В Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек

В результате ракетных ударов, выпущенных со стороны сектора Газа в сторону Израиля, легкие ранения получили 16 человек.

В воскресенье, 7 августа, со стороны сектора Газа на территорию Израиля было выпущено множество ракет, и в результате обстрелов ранения получили 16 человек.

Об этом сообщает издание 7kanal.

Террористическая организация «Исламский джихад» обстреляла сегодня центральные и южные части страны, а также города, расположенные на прибрежной равнине. В результате ракетных ударов легкие ранения получили 16 израильтян.

Отметим, что обстрелы между Израилем и «Исламским джихадам» должны были прекратиться в 20.00. Но договоренность о прекращении огня отложили из-за того, что террористическая организация потребовала от выступающего посредником Египта гарантий безопасности.

«Курсор» писал ранее, что во время встречи с главами местных советов населенных пунктов, которые находятся рядом с сектором Газа, премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что все цели операции ЦАХАЛа «Рассвет» были достигнуты. Поэтому дальнейшее продолжение ее может лишь нанести вред стране.

Еще мы писали, что в связи с возобновлением ракетных ударов со стороны сектора Газа, в Израиле 5 августа начата военная операция «Рассвет». За три дня, сколько ведутся боевые действия, из казны было уже потрачено примерно 500 миллионов шекелей.