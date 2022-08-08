Перемирие наступило: предварительные итоги подведены

ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

В 23:30 согласно договоренностям, наступило перемирие. При этом террористы в 23:38 выпустили залп ракет по Сдероту, а чуть позже последовал Отеф Аза.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Перемирие было нарушено, но система «Железный купол» обеспечила перехват ракет.

ЦАХАЛ прекратил военные действия в ночь на 8 августа, достигнув своих целей в осуществлении максимального урона террористической организации Исламский джихад в Газе.

Ликвидированы главные лидеры террористов — Тайсир Джабари, командир северного крыла «Бригад Аль-Кудса», и Халид Мансур, командир южной бригады «Бригад Аль-Кудса».

ЦАХАЛ поразил более 300 целей в секторе Газы, разрушив военную инфраструктуру Исламского джихада, хотя и не уничтожив его полностью.

В это время ЦАХАЛ, пограничная полиция и спецслужбы не прекращали наводить порядок в Иудее и Самарии. Были задержаны десятки активистов Исламского джихада.

Система ПВО «Железный купол» подтвердила свою эффективность, уничтожив 97% ракет, направленных по населенным пунктам.

По информации ЦАХАЛа, Исламский джихад выпустил по Израилю около 800 ракет, однако примерно каждая пятая ракета падала в самой Газе.

«Курсор» писал, что ЦАХАЛ трижды откладывал ликвидацию опасного террориста, чтобы сберечь жизни детей.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Исламском джихаде» подтвердили соглашение о прекращении огня. Как заявил представитель террористической организации, Израиль якобы решил пойти на некоторые уступки.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек.

Еще напомним, что администрация аэропорта Бен-Гурион опровергла данные о перехваченной ракете.