«Преступно пренебрегали много-много лет»: Лапид назвал одну из основных проблем израильского общества

Премьер-министр Яир Лапид и министр благосостояния и социального обеспечения Меир Коэн сегодня собрали группу министров по вопросам регулирования поселения бедуинов в Негеве в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.

Яир Лапид сказал в начале дискуссии: «Мы сидим за этим столом, потому что Негев является сегодня одной из основных проблем израильского общества. Это задача, которую необходимо решить. Они были преступно заброшены много-много лет. Это нужно исправить. Для меня это чрезвычайно важно. На столе шесть вопросов: управление, регулирование, правоприменение, социально-экономическое развитие Негева, развитие местных органов власти и многое другое. Мы хотим отрегулировать поселение, чтобы обеспечить социальное и экономическое развитие общества бедуинов».

לפיד על קידום החברה הבדואית בנגב: “הוזנחו בצורה פושעת במשך הרבה מאוד שנים” https://t.co/OzZbOtW0F2 — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) August 15, 2022