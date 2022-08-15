«Преступно пренебрегали много-много лет»: Лапид назвал одну из основных проблем израильского общества

Премьер-министр Яир Лапид и министр благосостояния и социального обеспечения Меир Коэн сегодня собрали группу министров по вопросам регулирования поселения бедуинов в Негеве в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.
Яир Лапид сказал в начале дискуссии: «Мы сидим за этим столом, потому что Негев является сегодня одной из основных проблем израильского общества. Это задача, которую необходимо решить. Они были преступно заброшены много-много лет. Это нужно исправить. Для меня это чрезвычайно важно. На столе шесть вопросов: управление, регулирование, правоприменение, социально-экономическое развитие Негева, развитие местных органов власти и многое другое. Мы хотим отрегулировать поселение, чтобы обеспечить социальное и экономическое развитие общества бедуинов».
Министр социального обеспечения Меир Коэн сказал: «Впервые за десятилетия израильское правительство серьезно относится к проблеме Негева. Будущее всего Негева будет определяться нашей способностью, с одной стороны, развивать и регулировать поселения бедуинского общества в Негеве и, с другой стороны, вернуть региону управление и личную безопасность — две вещи взаимосвязаны. Впервые все соответствующие министры сидят за одним столом с целью поиска решений и устранения барьеров».
Ранее мы писали, что в то время, как большинство израильтян переживали за раненых в результате обстрела автобуса в столице, арабские жители района Шуафат в Иерусалиме устроили салюты по случаю теракта.