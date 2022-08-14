В сети показали, как арабы из Шуафата праздновали теракт в Иерусалиме

В то время, как большинство израильтян переживали за раненых в результате обстрела автобуса в столице, жители района Шуафат в Иерусалиме устроили салюты по случаю теракта.
«Прославление терроризма должно считаться терроризмом», «В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что тех, кто совершает теракты, меньшинство, а большинство из них хотят мира, покажите им это!», — написали в комментариях под видео.
Ранее мы писали, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.
Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта.