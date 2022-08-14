В сети показали, как арабы из Шуафата праздновали теракт в Иерусалиме

12:22, Сегодня
Новости Израиля
флаг палестинской автономии фото
Фото: canva.com

Появилось видео, как палестинцы отмечают теракт в Иерусалиме, в результате которого были ранены восемь человек, включая беременную женщину и семью из четырех человек.

В то время, как большинство израильтян переживали за раненых в результате обстрела автобуса в столице, жители района Шуафат в Иерусалиме устроили салюты по случаю теракта.

«Прославление терроризма должно считаться терроризмом», «В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что тех, кто совершает теракты, меньшинство, а большинство из них хотят мира, покажите им это!», — написали в комментариях под видео.

Ранее мы писали, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта.

 

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Автор материала:
Ирен Давид
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