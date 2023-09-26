Президент Герцог предупредил израильтян о «самой опасной угрозе»

Герцог прокомментировал столкновения в Тель-Авиве на Йом-Кипур.

Президент государства Ицхак Герцог прокомментировал сегодня во вторник столкновения, произошедшие в Йом-Кипур в Тель-Авиве.

"Мы должны полностью понимать, что внутриизраильская угроза является самой острой и опасной угрозой из всех", - заявил он на государственной церемонии поминовения, посвященной 50-летию войны Судного дня.

«Шокирующий и болезненный пример того, как внутренняя борьба внутри нас обостряется и становится чрезвычайной», — сказал он.

Напомним, что столкновения вспыхнули на площади Дизенгоф в Тель-Авиве в воскресенье вечером, когда некоторые верующие попытались установить перегородки, чтобы разделить мужчин и женщин во время молитвы.

Когда началась молебен, протестующие вышли на демонстрацию против гендерной сегрегации, и разногласия переросли в драку.

Курсор писал, что Смотрич обвинил Лапида в поддержке беспорядков в Тель-Авиве во время Йом-Кипура.