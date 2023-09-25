Лидер оппозиции уже отреагировал на обвинения.

Министр финансов Бецалель Смотрич отреагировал на нападение на срыв традиционной молитве в честь Судного дня в Тель-Авиве на площади Дизенгоф.

Об этом сообщает inn.co.il.

По словам политика, в то время как миллионы евреев в Израиле и во всем мире молились в церквях и в общественных местах, постились, объединялись, просили прощения и были связаны с нашими корнями и традициями, "горстка жестоких поджигателей при поддержке Яира Лапида зажгли огонь и осквернили святой день".

"Я не сомневаюсь, что абсолютное большинство людей, как правых, так и левых, отрекаются от них. По окончании Йом-Кипура я призываю всех нас не втягиваться в эти провокации и не продолжать ненависть и разногласия. Мы евреи. Мы братья", - сказал Смотрич.

Тем временем Яир Лапид уже отреагировал на обвинения. По словам лидера оппозиции, в конце Йом-Кипура премьер-министру Израиля следует не усиливать разжигание и раздор, а попытаться успокоить дух.

"К вашему сведению, большинство людей, пришедших протестовать против принуждения христиан постились и молились в этот Йом-Кипур. Они не против иудаизма, они пытаются спасти иудаизм от расистской и экстремистской группировки, которая находится при власти", - заявил Лапид.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве радикально настроенные левые экстремисты сорвали традиционную молитву в честь Судного дня на площади Дизенгоф. На фоне беспорядков в Тель-Авиве во время Йом-Кипура со специальным заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

«Народ Израиля стремился объединиться в Судный день – Йом Кипур, – прося прощения, покаяния и единства внутри нас. К удивлению, именно в еврейском государстве, в самый святой для еврейского народа день, левые демонстранты устроили бунт против евреев во время их молитвы. Кажется, что нет никаких границ, никаких норм и никаких пределов для ненависти со стороны левых экстремистов», - сказал глава правительства.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео паломничества евреев на Храмовую гору в Йом-Кипур. На кадрах видно, как тысячи людей отмечают окончание самого священного дня еврейского календаря пением на святом месте Иерусалима.