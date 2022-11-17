Президент Герцог совершит первый в истории государственный визит в Бахрейн

Также глава государства с двухдневным визитом посетит Абу-Даби и Дубай.

Президент Исаак Герцог в следующем месяце совершит поездку в Персидский залив, чтобы провести встречу с лидерами Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Лидер страны должен отправиться с государственным визитом в Бахрейн 4 декабря по приглашению короля Хамад ибн Иса Аль Халифа. Исаак Герцог станет первым главой Израиля, посетившим островное государство.

Также в январе 2023 года президент отправится с двухдневным визитом в Абу-Даби и Дубай. Он встретится с членами местной еврейской общины и высокопоставленными правительственными чиновниками, а также возглавит группу израильских бизнесменов на встрече с представителями Совета экономического развития Бахрейна.

На следующий день Герцог направится в ОАЭ, чтобы встретиться с правителем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Это будет четвертая встреча двух лидеров, на которой они планируют обсудить «укрепление отношений между Израилем и ОАЭ, важность мира и расширение двустороннего сотрудничества».

«Курсор» писал ранее, что президент Ицхак Герцог встретился с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым обсудил иранскую ядерную проблему, а также затронул ряд других важных тем.