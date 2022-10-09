Президент Ливана: в ближайшие часы мы получим окончательный проект соглашения с Израилем

Президент Ливана Мишель Аун в воскресенье, 9 октября, заявил, что после разговора с американским посредником рассчитывает получить окончательный проект соглашения о морской границе с Израилем в ближайшие часы.
Об этом сообщает портал Mako.
Согласно сообщению, именно посредник Амос Хохштейн отредактировал окончательный текст израильского предложения.
В заявлении для СМИ президента Ауна было заявлено, что Ливан изучит окончательный текст и примет «соответствующее решение».
«На газовой платформе Кариш сегодня началась процедура проверки под названием «обратка», которая, как ожидается, продлится несколько дней. Если испытания пройдут успешно, добыча газа на буровой должна начаться в течение нескольких недель», — пишет издание.
Как сообщал Курсор, министерство энергетики Израиля объявило, что готовится подключение Каришского месторождения к израильской системе.
На ближайшее время запланирована проверка деятельности буровой установки и функционирования системы транспортировки природного газа от буровой вышки до национальной газовой системы.
Согласно заявлению министерства, сейчас речь идет не о добыче природного газа, а о проверке систем с помощью транспортировки природного газа в обратном направлении — от берега к буровой.
Ранее Курсор информировал о том, что, по словам Хасана Насраллы, вопрос о нефтяных месторождениях в Ливане не имеет никакого отношения к ядерному соглашению и что его подписание или неподписание не повлияет на позицию стороны по вопросу о демаркации границы с Израилем.