Насралла пригрозил Израилю эскалацией: озвучены условия

Насралла заявил, что ядерное соглашение не имеет ничего общего с ливанскими нефтяными месторождениями.

Генеральный секретарь ливанской «Хизбаллы» Хасан Насралла подчеркнул, что вопрос о нефтяных месторождениях в Ливане не имеет никакого отношения к ядерному соглашению и что его подписание или неподписание не повлияет на позицию стороны по вопросу о демаркации границы с Израилем.

Насралла сказал в сегодняшней речи, что «права Ливана на нефть не имеют ничего общего с иранским ядерным соглашением, независимо от того, будет оно подписано или нет».

Насралла пригрозил эскалацией, если Ливан не получит права на нефть, даже если ядерное соглашение будет подписано.

Ранее Курсор писал, что Израиль обеспокоен тем, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану в рамках усилий по достижению нового ядерного соглашения.

Иран ответил на проект новой ядерной сделки. После нескольких месяцев встреч и переговоров Иран представила свой ответ на окончательный проект новой ядерной сделки между Тегераном и западными державами.

Курсор писал, что Иран может согласиться на компромисс ЕС по ядерной сделке. Крупнейшие державы ожидают ответа Тегерана на предложение, представленное 26 июля главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем.