Спорное месторождение Кариш скоро подключат к израильской газовой системе

Ведется подготовка к подключению месторождения Кариш, на которое ранее претендовал Ливан, к израильской газовой системе, заявило министерство энергетики.

Министерство энергетики объявило в пятницу, что готовится подключение Каришского месторождения к израильской системе.

Об этом сообщил maariv.

На ближайшее время запланирована проверка деятельности буровой установки и функционирования системы транспортировки природного газа от буровой вышки до национальной газовой системы.

Согласно заявлению министерства, сейчас речь идет не о добыче природного газа, а о проверке систем с помощью транспортировки природного газа в обратном направлении — от берега к буровой.

Следующий этап подключения вышки пройдет после этапа проверок.

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