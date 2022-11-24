Президент посетил местный совет бедуинов Хора

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе со своей супругой посетил местный совет бедуинов Хора на юге страны в четверг, 24 ноября.

Об этом сообщает Maariv.

Президент и его супруга открыли визит в многопрофильную школу «Амаль Эхад» за отличные успехи в науках, где их встретили глава совета хора Хабс Элатауна и 9-классники в традиционной одежде, после чего провели открытую беседу с примерно 40 учениками школы.

«Для меня большая честь быть в этой замечательной школе. Поселение, которое стало символом превосходства, успеха и учебы в Государстве Израиль, и, что не менее важно, является символом способности построить общий Негев и еще один здесь, в Израиле», ‒ сказал начале встречи со студентами Герцог.

Затем президенту поведали три увлекательные истории пионеров бедуинского общества.

«Курсор» сообщал, что Ицхак Герцог обсудил с Зеленским перспективы поддержки украинской энергетики.

Помимо этого президент прокомментировал теракт в Иерусалиме и сказал, что Израиль «продолжит оставаться сильным».