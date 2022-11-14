Президент Судана поздравил Нетаниягу с победой на выборах

17:50, Сегодня
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биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com

Лидер Судана хочет развивать отношения во всех сферах.

Президент Судана Абдель-Фаттах Аль-Бурхан 14 ноября направил поздравительное письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу через две недели после его победы на выборах.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Поздравляю вас с победой на выборах и рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества в целях развития отношений во всех сферах на благо граждан обеих стран», ‒ написал Аль-Бурхан.

Контакт между Нетаниягу и президентом Судана существуют как минимум с 2020 года, когда они тайно встречались в Уганде, и, как утверждают журналисты, Судан под управлением Аль-Бурхана заинтересован в дальнейшей нормализации отношений с Израилем.

До потепления отношений Судан под властью аль-Башира служил маршрутом для поставок оружия из Ирана правительству ХАМАС в Газу, а Израиль даже несколько раз атаковал проходящие через нее конвои.

Также «Курсор» сообщал, что король Иордании поздравил Нетаниягу с победой на выборах.

Помимо этого, Смотрич усиливает давление на Нетаниягу из-за портфеля министра обороны.

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