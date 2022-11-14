Король Иордании поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Король Иордании Абдалла II в понедельник, 14 ноября, позвонил будущему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и поздравил его с победой на выборах в Кнессет.

Об этом сообщает INN.

Иорданский монарх выдержал длительную паузу, прежде чем эта беседа состоялась. По информации журналистов, возвращение главы Ликуда к власти в Израиле стало для него «сбывшимся кошмаром».

Недавно в Иордании они выразили обеспокоенность по поводу нового правительства, которое Нетаниягу, как ожидается, сформирует. Известно, что Нетаниягу и Абдулла длительное время находились в состоянии напряженности и разногласий, прежде чем председатель «Ликуда» покинул пост премьер-министра.

В частности, за 12-летнее пребывание главы Ликуда у власти отношения между Израилем и Иорданией часто находились в ужасном состоянии. Например, депутаты парламента Иордании неоднократно обращались к своему монарху касаемо разрыва мирного договора 1994 года, обвиняя Израиль в том, что он нарушил условия соглашения. Согласно договору, монарх Иордании является гарантом соблюдения статус-кво в мусульманских святынях Иерусалима, прежде всего в комплексе Аль-Аксы на Храмовой горе.

Помимо этого, мирный договор запрещал проводить иудейские религиозные церемонии в этом месте. В Аммане, столице Иордании, полагают, что борющиеся израильские религиозные националисты бросают вызов их монарху.

Ранее король Иордании призвал к созданию палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Также «Курсор» сообщал, что Смотрич усиливает давление на Нетаниягу из-за портфеля министра обороны.

Помимо этого, Махмуд Аббас заявил, что Нетаниягу не хочет мира, но он все равно должен иметь с ним дело.