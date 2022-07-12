При раскопках на севере Израиля обнаружена женская статуэтка возрастом более 8 тысяч лет

Раскопки в долине реки Иордан помогли извлечь из земли статуэтку, характерную для ярмукской культуры, существовавшей около восьми тысячелетий назад.

Во время раскопок возле поселения Шаар ха-Голан в долине реки Иордан была обнаружена уникальная статуэтка ярмукской богини-матери.

Археологи под руководством доктора Жюльен Вьёг вместе с Французским центром исследований в Иерусалиме сообщили, что возраст этой находки ориентировочно составляет 8 тысяч лет.

К сожалению, 20-сантиметровая фигурка женщины в сидячем положении была найдена сломанной на две части. Сверху фигурки был обнаружен браслет с красным дном. Известно, что красный цвет был символом плодородия. Кроме того, археологи раскопали рядом схематический камень с выгравированными глазами и ртом.

Археолог-историк Эйрих-Роуз рассказала: «Эта керамическая фигурка женщины — визитная карточка ярмукской культуры. Это один из самых крупных экземпляров, на нем изображена крупная сидящая женщина с большими бедрами, в уникальной остроконечной шляпе, с глазами, известными как «кофейные зерна», и большим носом. Одна рука у нее на бедре, а другая под грудью».

Интересно, что фигурка имеет символы, характерные для культовых обрядов, а ее изготовление заключалось в сложных обертываниях и наслоениях глины на цилиндрический стержень, выполняющий роль основы композиции.

«Курсор» писал, что археологи обнаружили более 100 древних поселений в Британии.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили в Альпах ранее неизвестный римский город.