Ученые обнаружили в Альпах ранее неизвестный римский город

Ученые из французского Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) обнаружили неизвестный древний город у подножия альпийских перевалов Манс и Баярд. Открытие было сделано на окраине деревни Сен-Лоран-дю-Круа.
В результате было обнаружено неизвестное поселение римского периода. По мнению экспертов, город мог быть одним из крупнейших в долине реки Драк. Во времена Римской империи на этой земле жили племена трикорианцев.
Археологи выяснили, что найденный город был основан в 1 веке нашей эры. Исследователи не исключают, что он был построен римлянами, а затем превратился в опорный пункт на важном маршруте.
Ранее редакция Курсора писала, что ученым удалось найти способ подслушивать китов в Арктике.
Кроме того, наш сайт сообщал, что ученые выяснили, как динозавры смогли выжить во время крупномасштабного вымирания. Новое исследование показывает, что перья и высокий метаболизм помогли динозаврам выжить, в то время как большинство других видов вымерло.
Еще напомним, что ученые раскрыли удивительный секрет анатомии панд. В новом исследовании проанализировано развитие так называемого «шестого пальца» у панды.