Ученые обнаружили в Альпах ранее неизвестный римский город

Французские ученые в ходе раскопок у подножия альпийский перевалов обнаружили город, которому около двух тысяч лет. Археологи считают, что он вероятнее всего был римским.

Ученые из французского Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) обнаружили неизвестный древний город у подножия альпийских перевалов Манс и Баярд. Открытие было сделано на окраине деревни Сен-Лоран-дю-Круа.

В результате было обнаружено неизвестное поселение римского периода. По мнению экспертов, город мог быть одним из крупнейших в долине реки Драк. Во времена Римской империи на этой земле жили племена трикорианцев.

Археологи выяснили, что найденный город был основан в 1 веке нашей эры. Исследователи не исключают, что он был построен римлянами, а затем превратился в опорный пункт на важном маршруте.