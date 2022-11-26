Прибыль торговой сети “Тив Таам” упала на треть: названы причины

Торговая сеть «Тив Таам» в третьем квартале текущего года заработала только 13 миллионов шекелей, что на 34 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года. А выручка упала на 3 процента, составив всего 400 миллионов шекелей.

Об этом сообщает Themarker.

Представители компании подчеркнули, что снижение прибыли объясняется тем, что в 2021 году осенние праздники пришлись на сентябрь, а в этом году — на октябрь. Еще одним фактором снижения выручки стало увеличение количества израильтян, отправляющихся за рубеж после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

В «Тим Таам» заявили, что чистая прибыль в текущем квартале будет больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Финдиректор компании также прокомментировал снижение показателей прибыльности. По его словам, это обусловлено резким ростом цен на электроэнергию, повышением заработных плат и увеличением арендной платы. Также он считает, что следующий год будет сложным, потому что конкуренция будет жесткой. Компания планирует закрыть два магазина в Тель-Авиве, а на 14 филиалов сети в городе приходится 13 процентов выручки и на 20 процентов чистой прибыли «Там Таам».

Отметим, что компания управляет 45 филиалами по продаже некошерных продуктов питания, а также занимается производством и импортом морепродуктов, колбасы, сыра, алкогольных напитков.

«Курсор» писал ранее, что администрация компании «Шуферсаль» объявила, что начинает масштабный план по повышению эффективности, в который войдет изменение структуры филиалов и сокращение штата. В рамках программы будут закрыты все специализированные онлайн-склады, а также 14 супермаркетов и 11 аптек Be.