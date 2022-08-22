Пожар в Бен-Шемене: людей просят пока не посещать лес

С огнем борются 15 групп пожарных, четыре самолета помогают с воздуха.

В понедельник, 22 августа, в лесу Бен-Шемен, расположенном между Иерусалимом и Тель-Авивом, вспыхнул крупный лесной пожар.

С огнем борются 15 групп пожарных, четыре самолета помогают с воздуха, сообщает The Times of Israel.

Еврейский национальный фонд KKL-JNF, который управляет парком Бен-Шемен, попросил общественность избегать этого района.

Причина возгорания устанавливается.

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Как известно, в 2019 году пожар в этом районе почти полностью уничтожил Мево Модиим — общину, насчитывающую около 250 человек, расположенную в лесу Бен-Шемен.

Ранее Курсор писал о том, что в конце июля в еврейском детском лагере в Мэриленде вспыхнул жуткий пожар. Около 100 пожарным из Мэриленда и Пенсильвании потребовалось три часа, чтобы взять огонь под контроль. Во второй половине дня бригады все еще тушили горячие точки в здании.

По словам заместителя начальника полиции Кенни Пула, пожарные брали воду из большого пруда и двух бассейнов, поскольку рядом с лагерем не было пожарных гидрантов.

Ранее наш сайт информировал о подозрении на поджог: в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная. Пожар в закусочной «Paris Texas» возник в зоне киосков на территории фондовой биржи в Рамат-Гане.

Также Курсор сообщал, что по меньшей мере 35 человек погибли и 45 получили ранения во время пожара в церкви в египетском городе Гиза. Пожар вспыхнул, когда около пяти тысяч верующих собрались на мессу в церкви Абу Сифин в районе Имбаба, вызвав давку.

В церкви была деревянная отделка стен, из-за этого возгорание могло распространиться на большой площади.