Проблемы в работе аэропорта Бен-Гурион — в СМИ раскрыли детали

Очереди, задержки рейсов и багаж, который не доходит до места назначения, — все это говорит о том, что Бен-Гурион не работает должным образом.

В последнее время через аэропорт Бен-Гурион ежедневно проходит около 100 тысяч пассажиров. Рутина в аэропорту, к которой мы уже привыкли, включает в себя длинные очереди и немалое количество жалоб пассажиров на работу аэропорта – так, семьи часто жалуются на множество задержанных рейсов, из-за чего они прибывают в пункт назначения с опозданием.

Об этом пишет Israel Hayom.

Во время короткого осмотра в зоне выдачи багажа вы можете увидеть большую кучу из десятков детских колясок и чемоданов на краю зала. Все эти чемоданы и коляски просто не приехали к пассажирам. В газете сообщили, что им поступают жалобы от пассажиров на то, что их багаж не прибывает вовремя.

Наряду с вероятностью того, что багаж вы получите намного позже, чем должны, заметно и явление задержек рейсов. Проведенная газетой Israel Hayom проверка показала, что в последние месяцы около половины отправлений задерживались. Это означает, что примерно каждый второй рейс вылетает с опозданием на 15 и более минут. Эта цифра существует и в других аэропортах, но, вне всякого сомнения, она точно не льстит нашему аэропорту, пишет Israel Hayom.

В последние годы на местах действует так называемый «семейный патруль» — тот, который призван сопровождать в очередях семьи с маленькими детьми и быстро перемещать их по очереди. Беседуя со многими семьями, проходившими через аэропорт, и во время визитов туда, газета обнаружила, что тот же патруль особо не ощущался, а семьи с младенцами стояли в длинных очередях в аэропорту, в отличие от других аэропортов, где семьи проходят очереди быстрее – например, в аэропортах Дубая, Токио, Берлина и многих других аэропортов мира.

Помимо этого, существует знакомая проблема с такси. Несколько недель назад компания Get выиграла тендер на эксплуатацию такси в аэропорту, но она до сих пор не начала регулировать работу такси там, и пассажирам в Израиле приходится сталкиваться с таксистами, которые предлагают транспортные услуги незаконно. Эта проблема должна решиться с началом работы сервисов Get, но на данный момент неясно, когда именно это произойдет и действительно ли это будет идеальным решением проблемы.

Кроме того, многие авиакомпании жалуются на обращение с пассажирами бизнес-класса в аэропорту. Пассажиры бизнес-класса всех авиакомпаний, кроме El Al, должны пройти в терминал G, где якобы стоит специальная очередь для пассажиров бизнес-класса и тех, кто приобретает приоритетные услуги обслуживающих компаний. Однако пассажиры различных авиакомпаний жалуются, что очереди там на самом деле не короче.

Курсор писал, что на ж/д станции у аэропорта Бен-Гурион нашли сумку с деньгами.