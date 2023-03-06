Продолжительность жизни и другие интересные факты: статистика о женщинах-израильтянках

Центральное статистическое бюро в преддверии Международного женского дня, 8 марта, поделилось различными данными о женщинах-израильтянках.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Согласно данным ЦСБ, в конце прошлого года в Израиле проживало примерно 4.859.600 женщин, среди которых 26,8% были в возрасте 14 лет и младше, 59,5% –от 15 до 64 лет и 13,7% – 65 лет и старше.

Мусульманкам свойственно выходить замуж в более раннем возрасте, чем девушкам из других конфессий: 22,8 года среди мусульманок, 25,2 года – евреек, 25,6 лет – друзов и 26,8 лет – христианок.

Статистика показывает, что в среднем израильская женщина дольше ждет, чтобы иметь детей. Так, произошло увеличение среднего возраста рожениц до 30,6 лет, что где-то на 1 год и 7 месяцев больше, чем средний возраст роженицы в 2000 году. Аналогичная тенденция зафиксирована касаемо рождения первого ребенка – теперь он составляет 27,8 лет, что примерно на 2 года и 1 месяц больше, чем в 2000 году.

Приблизительно 180.900 женщин стали матерями в 2021 году. Среднее количество детей, которых израильская женщина родит в течение своей жизни (общий коэффициент фертильности), составляет 3,00 ребенка, что выше, чем в среднем по странам OECD (1,59).

По состоянию на минувший год примерно 1,19 миллиона израильских женщин (35%) – матере детей в возрасте до 17 лет. Около 90% матерей живут с партнером или супругом, а остальные воспитывают детей самостоятельно. В ЦСБ рассказали, что в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни израильтянок составила 84,6 года по сравнению с 80,5 годами для мужчин.

Среди учеников 12-х классов показатель наличия права на получение аттестата зрелости среди девочек выше, чем среди мальчиков – 75,7% по сравнению с 66,4% в 2021 году соответственно. Интересно, что в период 2021-2022 учебного года женщины составляли 55,1% студентов от всех израильских вузов.

В 2014–2021 годах в постдокторских исследованиях каждый год принимали участие в среднем 1139 израильских и женщин из-за рубежа – исследователи, имеющие докторскую степень.

Также статистика касается положения женщин на рынке труда. В частности, уровень занятости женщин в 2022 году составил 57,9% по сравнению с 64,0% среди мужчин. 68,3% работающих женщин заняты полный рабочий день (определяется как 35 часов в неделю и более), а 31,7% – неполный рабочий день. Также 9,6% работающих женщин (около 196 человек) были самозанятыми.

Ранее «Курсор» сообщал, что опубликованы результаты соцопросов, которые показывают, что могло бы быть, если бы выборы состоялись сегодня.