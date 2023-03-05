Если бы выборы состоялись сегодня: представлены результаты соцопросов

По данным социологов, в случае проведения очередного голосования политическая конфигурация в Кнессете была бы другой.

Популярность правящей партии «Ликуд» резко упала, при этом поддержка «Еш Атид» возросла.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Камилла Фукса, сообщает Israel Info.

Отмечается, что сегодня “Ликуд” получил бы на выборах всего 28 мандатов, “Еш Атид” — 27. ШАС, как и “Религиозный сионизм”, теряют по 2 мандата, и партии правящей коалиции получают в сумме всего 56 мест в Кнессете, тогда как оппозиция, включая РААМ, — 59. МЕРЕЦ по данным социологов, все еще не проходит электоральный барьер, а “Авода” набирает целых шесть мандатов, как и партия Авигдора Либермана.

В то же время 14 телеканал представил собственный опрос от коммерческой компании Direct Polls, и его результаты противоположны. Особенно разительные различия, которые невозможно объяснить погрешностями выборки, в показателях “Ликуда” и “Еш Атид”.

«Если верить социологам, работающим с “бибистским” каналом, партия Нетаниягу укрепляет позиции с 31 до 32 мандатов, а “Еш Атид” теряет избирателей и получает всего 22 места в Кнессете против 23 неделю назад. “Авода” не проходит электоральный барьер, МЕРЕЦ же, напротив, возвращается в Кнессет с 4 мандатами», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, раскол между Ликудом и Объединенным иудаизмом Торы углубился после решения разделить министерство Иерусалима и наследия на две части, передав одну часть Отцма Иехудит. Это произошло после того, как было согласовано, что министерство перейдет к депутату Кнессета Объединенного иудаизма Торы Меиру Порушу.

Кроме того, между ШАС, ОИТ и Религиозным сионизмом еще не достигнуто соглашение о том, кто из них будет контролировать Комитет по делам религии, который имеет большое влияние на многие религиозные решения.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир ответил на обвинения террористической группировки Логово льва.