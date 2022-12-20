Проект на десять миллионов евро: ИИ выполнит анализ древних рукописей Хануки

Команда израильских исследователей получила престижный грант для изучения древних документов на иврите с помощью искусственного интеллекта.

Европейский исследовательский совет (ERC) сообщил, что израильские исследователи получили грант в размере около 10 миллионов евро на инновационный проект, который впервые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) проанализирует десятки тысяч средневековых рукописей на иврите.

Об этом сообщает inn.

Фактически, это первый случай, когда такой престижный грант предоставлен для изучения еврейских наук.

По случаю международного достижения команды израильских исследователей из университетов: Тель-Авива, Бар-Илана, Хайфы, Национальной библиотеки Израиля и Прикладной школы высших исследований в Париже (PSL, EPHE), Национальная библиотека выставила некоторые редкие рукописи Хануки.

Это сефардская Библия 1300 года, в которой менора с семью язычками нарисована и освещена золотом и серебром. Текст вокруг картины гласит: «И это Тора, которую Моисей дал детям Израиля. Вспомни Тору Моисея».

Еще один редкий предмет — праздничные поздравления и молитвенник из Баварии 1738 г, первоначально принадлежавшие еврейской девушке, которая была отмечена как «прекрасная дева Райзел, дочь покойного Ицика Бинга».

Еще одна древняя реликвия датируется 1460 годом. Это Мишна Тора для раввинистического еврейского религиозного закона, составленная Маймонидом. Иллюстрация включает микрографические текстовые примечания для каждой части меноры.

Израильская группа исследователей поблагодарила Европейский исследовательский совет за щедрый грант: «Мы надеемся, что этот революционный проект полностью изменит наши исторические знания и расширит наше понимание еврейского литературного наследия с помощью вычислительных наук в целом и алгоритмов для продолжения изучения многих других культур рукописей».

Группа исследователей пояснила, что «намерена изучить рукописи на иврите и множество содержащихся в них текстов, чтобы понять литературные и исторические аспекты жизни еврейского меньшинства, которое внесло такой значительный вклад в европейскую культуру».

Сотрудничество с Национальной библиотекой позволит получить доступ к редким материалам и рукописям.

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