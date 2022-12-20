Скандал вокруг Закона о возвращении: что задумали ультраортодоксальные партии

Партия «Ликуд» убедила своих партнеров по коалиции создать комитет для обсуждения пункта о внуках и принятия решений в ближайшем будущем.

Ультраортодоксальные партии решили прекратить требовать внесения поправок в пункт о внуках Закона о возвращении. Отметим, что в последние недели они требовали отменить его.

Об этом сообщили KAN.

Согласно их отчету, партии «Ликуд» удалось убедить партии-партнеры по коалиции создать комитет для обсуждения пункта о внуках и формулирования выводов по нему. Кроме того, «Ликуд» не согласился включить какие-либо тексты, изменяющие или отменяющие этот пункт закона в коалиционном соглашении.

Ультраортодоксальные партии поняли, что они не могут настаивать на всех своих требованиях, и решили пока отказаться от своего требования об изменении Закона о возвращении. Их основное внимание теперь сосредоточено на борьбе за права своих избирателей.

Высокопоставленные израильские дипломатические деятели заявили The Jerusalem Post, что «давление увенчалось успехом» и что «надеемся, что обсуждение вопроса о Законе о возвращении пройдет в Кнессете цивилизованным и респектабельным образом».

Напомним, что партнеры «Ликуда» по переговорам — ШАС, «Объединенный иудаизм Торы», Религиозная сионистская партия, «Оцма Иегудит» и «Ноам» — возглавляются религиозными людьми и, кроме «Оцма Иегудит», полностью ортодоксальны. Таким образом, стороны рассматривают еврея как человека, рожденного от матери-еврейки.

Две недели назад в интервью NBC назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что не будет менять Закон о возвращении. «Это будут большие дебаты, но у меня довольно твердая точка зрения», — сказал Нетаниягу в интервью. Он добавил, что сомневается, что «у нас будут какие-то изменения».

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