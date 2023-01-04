Проезд по Кармельскому туннелю в Хайфе снова подорожает

Израильских водителей предупредили о том, что в ближайшее время проезд по Кармельскому туннелю, который и так стоил дорого, снова вырастет в цене.

Об этом пишет News.israelinfo.

Эксплуатирует туннель частная компания «Кармельтон», она является своеобразным монополистом на рынке хайфских дорог. Но чем вызвано подорожание, ее представители не сообщают.

Известно, что Тариф для абонентов туннеля повышается на 13 процентов, частные автомобили, которые ранее платили 8,63 шекеля за разовый проезд по дороге, теперь должны будут платить 9,79 шекеля. Еще одно повышение тарифа касается общественного транспорта – новый тариф будет составлять 32 шекеля вместо 31 шекеля. Цена за проезд грузовика составит 53,6 шекеля.

Именно обладатели «проездного» пострадают больше всего, многим проезд оплачивает фирма, где они работают, но далеко не всем. Выбора у них нет — проезд по туннелю сокращает дорогу на полчаса, а в Хайфе в настоящий момент стали привычными утренние и вечерние пробки.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта вместе с министерством финансов достигло соглашения, относительно продления израильского шоссе 6 на север. Государственной инфраструктурной компании «Хоце Исраэль», которая будет устраивать тендер и искать подрядчика, уже перечислили 60 миллионов шекелей.

Еще мы писали, что в среду, 4 января, в Тель-Авиве из-за прорыва трубы водопровода оказался затопленный перекресток улиц Моше Даян и Дерех ха-Шалом.