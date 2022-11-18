Проезжающие автомобили в Восточном Иерусалиме забросали камнями: террорист задержан

Вечером 17 ноября араб бросал камни в проезжающие автомобили в районе А-Тор в Восточном Иерусалиме.
Полиция сообщила о задержании подозреваемого.
По информации сол безопасности, в результате каменного теракта двое израильтян получили ранения. Одного из них направили в больницу на лечение.
Полицейские участка Шалем района Иерусалима вместе с силами безопасности вчера вечером арестовали подозреваемого.
Два транспортных средства получили повреждения.
В ходе оперции полицейских был задержан подозреваемый. Им оказался 17-летний несовершеннолетний араб, бросавший камни с крыш домов в проезжающие в этом районе автомобили.
В пятницу подозреваемый будет доставлен в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока его содержания под стражей.
«Полиция Израиля будет продолжать действовать решительно, чтобы арестовывать нарушителей закона, нарушителей спокойствия и бросающих камни, взрослых или несовершеннолетних, а также против всех, кто пытается причинить вред участникам дорожного движения», — заявила пресс-секретарь полиции.
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