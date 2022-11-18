Проезжающие автомобили в Восточном Иерусалиме забросали камнями: террорист задержан

Два транспортных средства получили повреждения, а один человек находится в больнице с травмами в результате каменной атаки с крыш домов, в которой подозревается 17-летний араб.

Вечером 17 ноября араб бросал камни в проезжающие автомобили в районе А-Тор в Восточном Иерусалиме.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого.

По информации сол безопасности, в результате каменного теракта двое израильтян получили ранения. Одного из них направили в больницу на лечение.

Полицейские участка Шалем района Иерусалима вместе с силами безопасности вчера вечером арестовали подозреваемого.

Два транспортных средства получили повреждения.

В ходе оперции полицейских был задержан подозреваемый. Им оказался 17-летний несовершеннолетний араб, бросавший камни с крыш домов в проезжающие в этом районе автомобили.

В пятницу подозреваемый будет доставлен в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока его содержания под стражей.

«Полиция Израиля будет продолжать действовать решительно, чтобы арестовывать нарушителей закона, нарушителей спокойствия и бросающих камни, взрослых или несовершеннолетних, а также против всех, кто пытается причинить вред участникам дорожного движения», — заявила пресс-секретарь полиции.

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