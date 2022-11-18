Опубликованы душераздирающие кадры с похорон погибшего в Ариэле Михаила Ладыгина

Душераздирающие кадры: 7-летний сын Михаила Ладыгина обнимает своего отца в момент захоронения.
Об этом сообщает Телеграм-канал.
Напомним Михаил Ладыгин был зверски убит арабским террористом в недавнем теракте в Ариэле.
Скорбящая семья сидит по адресу: ул. аНевиим 32, Бат-Ям. Семья нуждается в поддержке, приходите утешить семью.
Также можно помочь финансово семье с двумя маленькими детьми через paybox.
Ранее Курсор писал, что названо имя одного из убитых в теракте в Ариэле.
Также «Курсор» сообщал, что как развивались события минута за минутой во время теракта в Ариэле.
Наш сайт информировал о теракте в Ариэле: в ЦАХАЛе озвучили новое заявление. Убитые — это Тамир Авихай, 50 лет, Михаил Ладыгин, 36 лет, и Мотти Ашкенази, 59 лет.
Также мы сообщали, как в США отреагировали на напряженную ситуацию в Иудее и Самарии.Государственный департамент сделал относительно редкое заявление, в котором выразил соболезнования погибшим за последние 48 часов, подчеркивая теракт в Ариэле и призывая стороны восстановить спокойствие.
Напомним, мы сообщали о новой попытке теракта в Кирьят-Арбе: первые подробности. На блокпосту возле Кирьят-Арбы во время стандартной проверки палестинский террорист попытался с ножом наброситься на солдат.