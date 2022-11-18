Попытка теракта в Кирьят-Арбе: первые подробности

На блокпосту возле Кирьят-Арбы во время стандартной проверки палестинский террорист попытался с ножом наброситься на солдат.

Утром в пятницу, 18 ноября, на блокпосту возле Кирьят-Арбы произошла попытка ножевого теракта.

Об этом сообщают Detaly.

При прохождении обычной проверки палестинец достал нож и попытался напасть на солдата.

Однако солдаты и представители сил безопасности на блокпосту пресекли попытку теракта. Они молниеносно среагировали и скрутили террориста.

Пострадавших среди солдат нет. Нападавший арестован.

Задержанного передали в органы безопасности для расследования. Информация уточняется и дополняется по мере поступления.

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Позже мы писали, что были озвучены предварительные результаты расследования. На учебной базе Цнобар были выявлены пробелы в системе безопасности.

Также наш сайт информировал, что солдат ЦАХАЛа скончался от ранений, полученных в ДТП. Сержант ЦАХАЛа Данте Робертc скончался от ран, получив серьезные ранения в автокатастрофе, которая произошла вчера между автомобилем ЦАХАЛа на подъездной дороге к военной базе и гражданским автобусом.

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