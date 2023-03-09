Профессор Дов Шварц стал лауреатом Премии Израиля в сфере еврейской философии

Профессор Дов Шварц, исследователь на кафедре современной еврейской мысли в институте Хартмана, был объявлен лауреатом Премии Израиля за 2023 год в области еврейской философии.

«Профессор Шварц является авторитетным исследователем в области еврейской философии, который установил новые стандарты для системных исследований в многих аспектах этой области. Его исследования раскрыли философские круги, действовавшие в Испании, Провансе и Византии в конце Средних веков, а также посвящены изучению истоков идей и философских групп», — отмечается в решении, принятом при присуждении награды.

Так, жюри особо высоко оценило исследования профессора Шварца, посвященные роли музыки в еврейской философии, а также теологическим аспектам философии религиозного сионизма.

«Курсор» писал о том, что более ста ведущих израильских писателей и поэтов подписали обращение, осуждающее планы ограничить независимость Национальной библиотеки Израиля, позволив правительству определять состав библиотечного совета. Авторы предупреждают, что если правительство примет законопроект о вмешательстве в управление библиотеками, они откажутся передавать в дар учреждению архивы или книги. Отмечается, что среди подписантов обращения — Давид Гроссман, Эли Амир, Хаим Беэр и Фания Оз-Зальцбергер.

Также «Курсор» сообщал о том, что иранский писатель приговорен к смертной казни за интервью израильским СМИ. Так, иранского писателя и художника Мехди Бахман обвинили в шпионаже в пользу Израиля. В прошлом году Бахман дал интервью израильскому телеканалу 13. В связи с этим писатель был арестован иранскими властями в октябре.