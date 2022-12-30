Иранский писатель приговорен к смертной казни за интервью израильским СМИ

Мехди Бахман был арестован в октябре после того, как дал интервью двум израильским телеканалам, в которых он критиковал иранский режим.

Иранский писатель и художник Мехди Бахман приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

Об этом сообщает портал Haaretz.

Издание напоминает, что в прошлом году Бахман дал интервью израильскому телеканалу 13. В связи с этим писатель был арестован иранскими властями в октябре.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что есть много людей, которых я лично знаю и встречаю на улице, и когда я с ними разговариваю, они говорят, что у них нет вражды или неприязни ни к народу в Израиле, ни к евреям где бы то ни было», — сказал тогда Бахман.

Позже, около трех месяцев назад, во время интервью израильскому каналу 12, после вспышки протестов в Иране, он подверг критике исламский режим Ирана. Бахман находился под стражей в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся политические заключенные, и был лишен связи с адвокатом.

Как сообщал Курсор, в Иране в четверг, 8 декабря, казнили протестующего, который был осужден за ранение охранника ножом и перекрытие улицы в Тегеране. Верховный суд отклонил апелляцию подсудимого и вынес приговор, заявив, что его действия представляют собой преступление, поскольку являются «ведением войны против Бога».

Также Курсор информировал о том, что в воскресенье, 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». С такими же обвинениями арестованы еще три иранца.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.

Также мы сообщали, что в Иране уволили сотрудника банка за обслуживание обнаженной женщины. Менеджер банка в иранской провинции в четверг «оказывал банковские услуги женщине без одежды». В результате сотрудник банка был «отстранен от должности по приказу губернатора».