Профессор математики арестован во время отдыха в спа-салоне

Полиция арестовала профессора математики по жалобе на «публичные непристойные действия», которые он якобы совершал в помещении спа-салона «Хамей Гааш».
Об этом сообщает портал Mako.
Согласно сообщению, подозреваемый доставлен в отделение полиции Кадима-Цоран.
В то же время адвокат задержанного заявил, что его клиент категорически отрицает «нелепые» обвинения, и представил собственную обстоятельную версию случившегося в «Хамей Гааш».
Адвокат выразил уверенность, что полиция быстро разберется в ситуации и отпустит профессора. Личность задержанного не разглашается.
Как сообщал Курсор, в августе полиция арестовала мужчину из Бней-Брака. Он является работником спа-салона в районе Шарон и подозревается в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетних.
Подозреваемый – 53-летний Андреас Филип Сулуага Фуэрте. Он работал в спа-салоне «Хамей Гааш» и подозревается в совершении непристойных действий в отношении 12-летней и 14-летней девочек. Во время осмотра его мобильного телефона было выявлено большое количество видео порнографического содержания с участием несовершеннолетних.
Также Курсор информировал о том, что израильская полиция задержала 80-летнего жителя Нетании, который подозревается в сексуальных домогательствах в отношении 10-летней девочки.
Мужчину обвиняют в преступлениях на сексуальной почве в отношении 10-летней внучки его сожительницы, которая на несколько дней приехала в гости к своей бабушке. Мировой суд в Петах-Тикве продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 21 августа.
Еще мы писали, что следователи полицейского участка Нетании начали ускоренное расследование, получив жалобу на подозрение в изнасиловании 16-летней несовершеннолетней в клубе в городе. Полиция практически сразу же арестовала 30-летнего подозреваемого.