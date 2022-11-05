Профессор математики арестован во время отдыха в спа-салоне

По словам адвоката подозреваемого, его клиент категорически отрицает «нелепые» обвинения в совершении «непристойных действий».

Полиция арестовала профессора математики по жалобе на «публичные непристойные действия», которые он якобы совершал в помещении спа-салона «Хамей Гааш».

Об этом сообщает портал Mako.

Согласно сообщению, подозреваемый доставлен в отделение полиции Кадима-Цоран.

В то же время адвокат задержанного заявил, что его клиент категорически отрицает «нелепые» обвинения, и представил собственную обстоятельную версию случившегося в «Хамей Гааш».

Адвокат выразил уверенность, что полиция быстро разберется в ситуации и отпустит профессора. Личность задержанного не разглашается.

Как сообщал Курсор, в августе полиция арестовала мужчину из Бней-Брака. Он является работником спа-салона в районе Шарон и подозревается в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетних.

Подозреваемый – 53-летний Андреас Филип Сулуага Фуэрте. Он работал в спа-салоне «Хамей Гааш» и подозревается в совершении непристойных действий в отношении 12-летней и 14-летней девочек. Во время осмотра его мобильного телефона было выявлено большое количество видео порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

Также Курсор информировал о том, что израильская полиция задержала 80-летнего жителя Нетании, который подозревается в сексуальных домогательствах в отношении 10-летней девочки.