Жителя Нетании арестовали по подозрению в изнасиловании девочки

Израильская полиция задержала 80-летнего жителя Нетании, который подозревается в сексуальных домогательствах в отношении 10-летней девочки.

В ночь на четверг, 18 августа, 80-летний житель Нетании был арестован и доставлен в отделение полиции по подозрению в сексуальном насилии.

Об этом сообщает издание News.walla.

Мужчину обвиняют в преступлениях на сексуальной почве в отношении 10-летней внучки его сожительницы, которая на несколько дней приехала в гости к своей бабушке. Мировой суд в Петах-Тикве продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 21 августа.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 50-летний житель Ашдода задержан по подозрению в изнасиловании 19-летней украинской беженки, недавно приехавшей в Израиль. Органы правопорядка начали расследование.

Еще мы писали, что следователи полицейского участка Нетании начали ускоренное расследование, получив жалобу на подозрение в изнасиловании 16-летней несовершеннолетней в клубе в городе. Полиция практически сразу же арестовала 30-летнего подозреваемого.

Напомним, 40-летний житель Иерусалима, арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девушек, участвовавших в рамках предармейской программы под его надзором. Возрастной диапазон девушек составлял 14-18 лет.