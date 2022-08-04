Полиция разыскивает жертв сексуального преступника из Бней-Брака

Полиция призвала пострадавших от рук Андреаса Филипа Сулуага Фуэрте обратиться в ближайший полицейский участок, чтобы дать показания.

На этой неделе полиция Израиля арестовала мужчину из Бней-Брака. Он является работником СПА-салона в районе Шарон и подозревается в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетних. Правоохранители подозревают, что есть жертвы, о которых следствие не знает.

И вот полиция разрешила опубликовать его данные. Так, подозреваемый – 53-летний Андреас Филип Сулуага Фуэрте. Он работал в СПА-салоне «Хамей Гааш». Он подозревается в совершении непристойных действий в отношении 12-летней и 14-летней девочек около двух недель назад. Во время осмотра его мобильного телефона было выявлено большое количество видео порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

Мужчина будет содержаться под стражей как минимум до 7 августа, согласно решению суда Петах-Тиквы.

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