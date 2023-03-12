Израильтянам рассказали о жутком подорожании цен на парковку авто в Тель-Авиве

Профессор Ярон Зелиха опубликовал сообщение в своем Twitter, заяаляя о значительном повышении цен на парковочные места в Тель-Авиве, а именно на 100 процентов.
Кроме того, местные власти продлили оплату за часы парковки. По мнению профессора, это означает, что жители центра города и другие люди, которые нуждаются в получении услуг или просто посещении Тель-Авива, будут вынуждены платить не менее чем вдвое больше.
Профессор с сарказмом поблагодарил Лапида, Либермана и их коллег в правительстве «перемен», «которые боролись за вас и за эту лазейку в предыдущем законе об урегулировании народного хозяйства!»
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