Израильтянам рассказали о жутком подорожании цен на парковку авто в Тель-Авиве

Профессор Ярон Зелиха опубликовал сообщение в своем Twitter, заяаляя о значительном повышении цен на парковочные места в Тель-Авиве, а именно на 100 процентов.

ת"א העלתה ב-100% את תעריף החניה בכחול לבן וגם האריכה את שעות החניה המחויבות בתשלום. כלומר כל תושבי המרכז (ואחרים) שצריכים לקבל שירות כלשהו שנמצא בת"א ישלמו מעכשיו לפחות פי 2, סתם ככה! תודו ללפיד, ליברמן וחבריהם בממשלת ה"שינוי" שנלחמו למענכם על העושק הזה בחוק ההסדרים הקודם! — Prof. Yaron Zelekha פרופ' ירון זליכה (@PZelekha) March 12, 2023

Кроме того, местные власти продлили оплату за часы парковки. По мнению профессора, это означает, что жители центра города и другие люди, которые нуждаются в получении услуг или просто посещении Тель-Авива, будут вынуждены платить не менее чем вдвое больше.

Профессор с сарказмом поблагодарил Лапида, Либермана и их коллег в правительстве «перемен», «которые боролись за вас и за эту лазейку в предыдущем законе об урегулировании народного хозяйства!»

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