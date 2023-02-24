В Израиле могут измениться цены на электроэнергию

На следующей неделе представители Управления электроэнергетики Израиля соберутся, чтобы обсудить тарифы, и возможно, их стоимость для населения значительно снизится.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Дело в том, что цены на уголь, который используется в стране для производства почти четверти электроэнергии, резко упали, а это может позволить скорректировать и тарифы.

Отмечается, что в 2022 году стоимость угля колебалась в пределах 350-400 долларов за тонну, но в январе-феврале текущего года цена упала почти в два раза и на сегодняшний день составляет всего 210 долларов за тонну. И поскольку Израиль использует уголь для производства примерно 23 процентов электроэнергии, резкие колебания цены могут оказать сильное влияние на тарифы.

«Курсор» писал ранее, что в следующем месяце в Израиле могут на 2,74 процента снизить тариф на водоснабжение. В понедельник, 6 февраля, начался ускоренный процесс заслушивания комментариев общественности по этому вопросу, чтобы одобрить этот шаг.

Еще мы писали, что цены на молочные продукты могут вырасти на 16 процентов. Такие изменения анонсируют с мая представители молочной промышленности.

Напомним, что министр финансов Бецалель Смотрич издал приказ о снижении акциза на топливо таким образом, чтобы исключить рост цен на бензин.

Читайте также, что министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что цены на жилье существенно упадут, и подверг критике политику Банка Израиля в отношении ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой.