Профсоюз учителей получил от минфина новое предложение по условиям труда

Учитывая, что начало нового учебного года в Израиле находится под угрозой срыва, минфинансов пытается прийти с профсоюзом учителей к общему соглашению, чтобы они прекратили забастовку и в сентябре вышли на работу.

Об этом сообщает издание haaretz.

Сегодня минфин сделал новое, третье по счету, предложение профсоюзу учителей, касающееся условий труда, которое включает повышение начальной зарплаты педагогов до 9 тысяч шекелей в месяц. Но профсоюз требует 10 500 шекелей и это является ключевым моментом спора.

А также выплату бонуса на сумму 24 тысяч шекелей, которые смогут получить начинающие педагоги по истечению трех лет работы. Это должно стимулировать учителей оставаться работать в образовательной системе.

Помимо этого, минфин согласен повысить зарплату директоров школ с 18 до 20 тысяч, а еще предлагает увеличить минимальную учительскую ставку. Классным руководителям обещают также прибавку к зарплате в размере 1100 шекелей.

В профсоюзе учителей отметили, что еще не ознакомились с расплывчатыми предложениями минфина, поскольку оно не было представлено в рамках переговоров.

«Курсор» писал ранее, что представители форума дошкольных учреждений, находящихся под надзором государства, предупредили о новых забастовках и о том, что не откроют свои двери 1 сентября, если правительство не поднимет зарплату персоналу.