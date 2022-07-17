Прогноз погоды на 18 июля: переменная облачность с прояснениями

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Жара усилится. В горных и внутренних районах страны будет жарко и сухо, а на Прибрежной равнине ожидается повышенная влажность.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 июля в Израиле будет переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха снова поднимется, в основном в горных и внутренних районах страны. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +36°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +38°С днем, +25°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 18 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 31°С. Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль будет играть ведущую глобальную роль в климатических технологиях.

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Автор материала: Аарон Кальвин