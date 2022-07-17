Прогноз погоды на 18 июля: переменная облачность с прояснениями

22:02, Сегодня
Новости Израиля, Погода, Zahav
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Фото: pixabay.com

Жара усилится. В горных и внутренних районах страны будет жарко и сухо, а на Прибрежной равнине ожидается повышенная влажность.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 июля в Израиле будет переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха снова поднимется, в основном в горных и внутренних районах страны.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;
  • Беэр Шева: малооблачно, +36°С днем, +21°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью;
  • Тверия: ясно, +38°С днем, +25°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 18 июля составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 31°С.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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