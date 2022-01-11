Прогноз погоды на 12 января, среду: переменная облачность

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: переменная облачность, +15°С днем, +8°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +19°С днем, +8°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +17°С днем, +9°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +20°С днем, +5°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +21°С днем, +11°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 12 января составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 100-150 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 100-150 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-200 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-200 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 5-15 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 5-15 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 26°С.

Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.