Прогноз погоды на 12 января, среду: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 12 января. Завтра на большей части территории страны температура останется без изменений, переменная облачность, слабый ветер. Атмосферное давление — без изменений.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: переменная облачность, +15°С днем, +8°С ночью;
- Тель-Авив: переменная облачность, +19°С днем, +8°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +17°С днем, +9°С ночью;
- Беэр Шева: переменная облачность, +20°С днем, +5°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +21°С днем, +11°С ночью;
- Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +11°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 12 января составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 100-150 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-200 см.
Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 5-15 км/ч.
- Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 26°С.
Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.