Прогноз погоды на 12 января, среду: переменная облачность

22:00, Сегодня
Новости Израиля, Общество
Пасмурная погода облака тучи фото
Пасмурная погода
Фото: depositphotos.com

Синоптики дали прогноз погоды на завтра.

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 12 января. Завтра на большей части территории страны температура останется без изменений, переменная облачность, слабый ветер. Атмосферное давление — без изменений.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: переменная облачность, +15°С днем, +8°С ночью;
  • Тель-Авив: переменная облачность, +19°С днем, +8°С ночью;
  • Хайфа: переменная облачность, +17°С днем, +9°С ночью;
  • Беэр Шева: переменная облачность, +20°С днем, +5°С ночью;
  • Эйлат: переменная облачность, +21°С днем, +11°С ночью;
  • Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 12 января составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 100-150 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-200 см.
    Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 5-15 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 26°С.

Напомним,  в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Александр Клим
ТЭГИ:
Новости по теме