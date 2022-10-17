Прогноз погоды в Израиле на 18 октября: жарко и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, во вторник, 18 октября, на большей части территории страны температура будет оставаться практически без изменений, ясно, слабый ветер до 3.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;
- Тверия: малооблачно, +32°С днем, +21°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
- Хайфа: ясно, +24°С днем, +17°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +28°С днем, +16°С ночью;
- Эйлат: солнечно, +33°С днем, +21°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 18 октября составит:
- Южное побережье: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 60-120 см.
Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.