Прогноз погоды в Израиле на 18 октября: жарко и солнечно

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По сообщению гидрометцентра, в большинстве регионов страны температура слегка снизится, небо будет ясным.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, во вторник, 18 октября, на большей части территории страны температура будет оставаться практически без изменений, ясно, слабый ветер до 3.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;

Тверия: малооблачно, +32°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Хайфа: ясно, +24°С днем, +17°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +28°С днем, +16°С ночью;

Эйлат: солнечно, +33°С днем, +21°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 18 октября составит: Южное побережье : температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 60-120 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 60-120 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-30 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский