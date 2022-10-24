Прогноз погоды в Израиле на 25 октября: небольшое повышение температуры

Согласно прогнозам синоптиков во вторник, 25 октября, на большей части территории страны повышение температуры, облачно, слабый ветер до 4.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: облачно, +28°С днем, +17°С ночью;
- Тверия: облачно, +34°С днем, +22°С ночью;
- Тель-Авив: облачно, +30°С днем, +18°С ночью;
- Хайфа: малооблачно, +28°С днем, +17°С ночью;
- Беэр Шева: облачно, +29°С днем, +15°С ночью;
- Эйлат: малооблачно, +30°С днем, +20°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 25 октября составит:
- Южное побережье: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.