Прогноз погоды в Израиле на 25 октября: небольшое повышение температуры

Прогноз погоды в Израиле на 25 октября: в большей части страны облачная погода, но отмечается небольшое повышение температуры.

Согласно прогнозам синоптиков во вторник, 25 октября, на большей части территории страны повышение температуры, облачно, слабый ветер до 4.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +28°С днем, +17°С ночью;

Тверия: облачно, +34°С днем, +22°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +30°С днем, +18°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +28°С днем, +17°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +29°С днем, +15°С ночью;

Эйлат: малооблачно, +30°С днем, +20°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 25 октября составит:

Южное побережье : температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.

: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.

: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

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