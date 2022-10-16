Прогноз погоды в Израиле на 17 октября: жара слегка спадет

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 17 октября, на большей части территории страны будет наблюдаться незначительное понижение температуры, ясно, слабый ветер до 4.2 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;
- Тверия: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +26°С днем, +19°С ночью;
- Беэр Шева: переменная облачность, +30°С днем, +17°С ночью;
- Эйлат: солнечно, +34°С днем, +22°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 17 октября составит:
- Южное побережье: температура воды — 27°С. Сильное волнение, высота волн 70-140 см. Ветер западный, скорость 15-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.