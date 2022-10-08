Прогноз погоды в Израиле на 9 октября: температура без изменений

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По сообщению гидрометцентра, в большинстве регионов страны температура воздуха остается без изменений, ожидается переменная облачность.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в воскресенье, 9 октября, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 4.2 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: малооблачно, +23°С днем, +15°С ночью;

Тверия: малооблачно, +30°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +28°С днем, +20°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +24°С днем, +18°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +28°С днем, +17°С ночью;

Эйлат: солнечно, +31°С днем, +21°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 2 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский