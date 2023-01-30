Программа безвизового въезда в США: Израиль преодолел важное препятствие

США публикует данные, показывающие, что процент отказов израильским заявителям ниже 3%, как требуется, но предупреждает, что у правительства есть ограниченное время для принятия необходимых законов.

Израильтяне сделали важный шаг к обеспечению безвизового въезда в США после нескольких месяцев усилий сменяющих друг друга правительств в Иерусалиме вместе с администрацией президента США Джо Байдена для достижения долго неуловимой цели.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В заявлении посольства США в Израиле говорится, что ежегодный уровень отказов в израильских визах в течение 2022 финансового года (с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) впервые упал ниже 3% — ключевое требование для любого страна, желающая присоединиться к программе безвизового въезда в США (VWP).

«Израилю еще предстоит принять три законодательных акта и взять на себя «публичные, законодательные и юридические» обязательства по обеспечению прав на въезд для всех американских граждан к 30 сентября», — заявили высокопоставленные сотрудники посольства США в Израиле.

Последнее обязательство было «камнем преткновения» для США, которые долгое время возражали против обращения с американцами арабского и палестинского происхождения в аэропорту Бен-Гурион, где они часто подвергаются длительному времени ожидания и периодическим депортациям, особенно когда они заявляют о своем намерении отправиться в Газу или Иудею и Самарию.

Высокопоставленные сотрудники посольства США предупредили, что Израиль в короткие сроки должен выполнить все необходимые требования, связанные с обменом данными и информационными системами в различных государственных органах, которые должны быть разработаны, внедрены и протестированы до установленного срока.

Если все требования будут соблюдены, то израильтяне смогут начать поездки в США без визы в туристических или деловых поездках на срок менее 90 дней, начиная с 1 октября 2023 года.

«Вступление в программу безвизового въезда — сложный и трудоемкий процесс. Уровень отказов в выдаче неиммиграционных виз ниже 3% — это лишь один из многих шагов, которые Израиль должен предпринять, чтобы присоединиться к программе. Правительство Израиля должно соответствовать всем требованиям для участия в программе, и необходимо проделать большую работу за очень короткий промежуток времени», — говорится в заявлении посольства в понедельник.

В тексте заявления МИД признается, что статистика отказов в выдаче виз была лишь «очень важным шагом» и что Израилю «все еще необходимо доработать соответствующее законодательство и установить соответствующие компьютерные системы, чтобы позволить Израилю участвовать в программе».

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что, по его мнению, к концу этого года израильтяне смогут посещать США без визы, и поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку процесса безвизового режима.

В течение многих лет официальные лица Израиля пытались убедить администрацию США добавить свою страну в программу безвизового въезда, но их усилия были затруднены относительно высоким уровнем отказов. В 2022 году посольство США и МИД запустили кампанию, направленную на устранение распространенных ошибок, допущенных в заявлениях, которые привели к значительной части отказов, таких как использование неправильной фотографии или отсутствие разрешения на поездку ребенка.

В посольстве выразили надежду, что сочетания пиар-кампании и того факта, что в предыдущем финансовом году из-за пандемии было значительно меньше заявителей на получение визы, будет достаточно, чтобы впервые снизить уровень отказов ниже 3%.

Ранее Курсор писал, что посол США в Израиле рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим. Израиль и США уже длительное время ведут переговоры о введени безвизового режима между странами.

Курсор сообщал, что Шакед заявила, что Израиль, вероятно, достигнет целей, необходимых для программы безвизового въезда в США.