Шакед: Израиль, вероятно, достигнет целей, необходимых для программы безвизового въезда в США

Максимальный уровень отказов в визовых запросах не должен превышать 3%, чтобы еврейское государство было принято в желанную программу.

Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что Израиль, вероятно, достигнет необходимых целей для участия в программе безвизового въезда в США (VWP).

Об этом она сообщила в Twitter.

По словам чиновницы, ежегодные показатели отказов в визовых запросах Израиля будут опубликованы в течение двух недель. По ее словам, максимальный уровень отказов не должен превышать 3%, чтобы еврейское государство было принято в желанную программу.

«Мы усердно работали, чтобы достичь цели, и я верю, что через две недели мы увидим, что нам это удалось, прокладывая путь к получению разрешения. Из-за задержек с законодательством процесс будет завершен в следующем году», – сказал Шакед.

אחרי עבודה אינטנסיבית, בעוד שבועיים יתפרסם אחוז הסירוב השנתי של ישראל כשהמקסימום לכניסת ישראל לתוכנית הפטור מויזות לארה״ב הוא 3%.

עבדנו רבות כדי להגיע ליעד ואני מאמינה ומקווה שבעוד שבועיים תהיה בשורה שעמדנו ביעד ובכך תיסלל הדרך לקבלת הפטור. בגלל העיכוב בחקיקה זה יסתיים בשנה הבאה. pic.twitter.com/9R4uNVtm45 — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) November 16, 2022

Вероятно, министр раскритиковал партию «Ликуд», которая не поддержала закон, необходимый для участия в программе. Это было обусловлено отказом поддерживать любой закон, внесенный правительством.

Известно, что попытки Израиля стать 41-й страной, присоединившейся к программе VWP, предпринимались годами. Они получили поддержку в прошлом году, когда президент США Джо Байден сказал тогдашнему премьер-министру Нафтали Беннетту, что он хотел бы, чтобы это было реализовано, и что он поручил своим сотрудникам сыграть в этом свою роль.

Ранее израильские правозащитные группы требуют США ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича.

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Помимо этого, в США отреагировали на напряженную ситуацию в Иудее и Самарии.