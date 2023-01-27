Произраильская группа США заявила о важности Иудеи и Самарии для будущего Израиля

Сегодня Джек Дж. Гинди, генеральный директор организации «Американские друзья Иудеи и Самарии» (AFJS) и члены этой группы встретились с депутатами в Кнессете, рассказав им о важности продолжения строительства еврейского общин и укрепление еврейского наследия в сердце Израиля.

Об этом сообщает INN.

«Мы пытаемся рассказать американским евреям о важности Иудеи и Самарии, их истории, их людях и их разнообразии. Проезжать по дорогам этого региона и видеть, как арабы и евреи работают вместе, — это самое прекрасное, и все же ничто из этого никогда не попадает на первые страницы New York Times или CNN, и то, что мы делаем, — это просвещение людей [на] низовом уровне», — говорит Гинди

«Как ортодоксальный еврей, изучавший Библию с детского сада, я понимаю библейское значение городов и их названий», — говорит Гинди, отмечая важность Иудеи и Самарии для еврейского народа, и добавляет, что «мы также понимаем, что стратегически эти земли нужны Израилю по многим причинам».

«Примерно полтора года назад мне довелось побывать в промышленной зоне Баркан (в Ариэле) и увидеть, как палестинские арабы и евреи работают бок о бок на благо своих семей. Что меня поразило… так это то, что все дело в экономическом мире — арабы и евреи работают, чтобы обеспечить лучшее будущее для своих детей, и некоторые из них никогда не попадают в заголовки, потому что это все о политике. Но когда вы видите это в человек, вы видите совершенно другую сторону», — вспоминает Гинди.

Депутат Кнессета от «Ликуда» Боаз Бисмут заявил во время встречи с делегацией, что настоящая причина, по которой Иудея и Самария навсегда останутся частью Израиля, — «это не «соображения безопасности», как многим хотелось бы верить — но в то, что эти земли являются неотъемлемой частью еврейского государства и наш моральный долг — заселить их».

В состав делегации вошли Рафи Лазеровиц, глава организации «Американские друзья Иудеи и Самарии», члены правления Джек Гинди и Джейкоб Альбо, член организации Маркус Мизрахи, Шира Ливман, гендиректор совета YESHA, и Игаль Дилмони, бывший гендиректор совета YESHA.