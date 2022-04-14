Прокуратура просит суд добавить новых свидетелей по делу Нетаниягу

Государственная прокуратура в среду обратилась в Окружной суд Иерусалима с просьбой добавить трех новых свидетелей по делу 1000, одному из трех дел, рассматриваемых в продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Дело связано с подозрениями в том, что Нетаниягу незаконно принимал подарки, в том числе сигары и шампанское, от двух миллиардеров — израильского голливудского кинопродюсера Арнона Милчана и австралийского магната Джеймса Пэкера.

Утверждается также, что Нетаниягу получил от Милчена и Пакера три браслета для своей жены Сары по ее просьбе, один из них стоимостью 45 000 долларов, а также роскошные сумки и предметы одежды для нее.

Милчану не было предъявлено обвинение по делу, а Нетаниягу было предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает все нарушения.

Трое запрошенных свидетелей — дочь Милчана Элинор, личный помощник Пакера Ян Моррис, купивший браслеты, и Инбар Бланкман, работавший в ювелирном магазине Caprice в Рамат-Гане, где были приобретены дорогие украшения. Обвинение заявило, что утверждение судом новых свидетелей не будет означать изменение текущих обвинительных заключений.

Просьба о добавлении свидетелей поступила после того, как личный помощник Милчана Хадас Кляйн связалась с прокуратурой в октябре 2021 года по поводу новой информации по делу о драгоценностях и дорогих подарках, переданных Нетаниягу по просьбе его жены. Это побудило тогдашнего генерального прокурора Авихая Мандельблита одобрить дальнейшие следственные действия, некоторые из которых проводились за границей.

Нетаниягу предстал перед судом по трем делам о коррупции. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием по делам 1000 и 2000, а также обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по делу 4000. Он отрицает правонарушения и говорит, что обвинения были сфабрикованы в результате политического переворота, организованного полицией и государственное обвинение.

В деле 2000 Нетаниягу обвиняется в попытке достичь соглашения «услуга за услугу» с издателем «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом для положительного освещения в СМИ.

Дело 4000 — самое серьезное из трех дел против бывшего премьер-министра. Утверждается, что Нетаниягу в качестве министра связи и премьер-министра принимал передовые регулирующие решения, которые принесли огромную пользу медиа-магнату Шаулю Эловичу, который также был контролирующим акционером Bezeq, крупнейшей телекоммуникационной компании страны, несмотря на противодействие со стороны чиновников Министерства связи. Взамен он якобы получил редакционный контроль над новостным сайтом Эловича Walla.

Ранее Курсор писал, что судья приказал семье Нетаниягу выплатить 3500 шекелей Ольмерту. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его семья должны будут выплатить бывшему премьер-министру Эхуду Ольмерту 3500 шекелей (1100 долларов США) по иску, который они ведут против него.